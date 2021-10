Inundações deixam 20 mil desabrigados em Altamira, no Pará Onze barragens se romperam por causa das chuvas, destruindo boa parte do município.

O rompimento de 11 barragens provocou inundação em parte da cidade de Altamira, no oeste do Pará.



Pelo menos 20 mil pessoas ficaram desabrigadas na cidade, que fica a 740 km de Belém e é o maior município do país em extensão territorial.



O relatório parcial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) foi apresentado na sexta-feira (24) pela secretária de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, Eutália Barbosa.



“Dados não oficiais mostram que há cerca de 60 barragens em Altamira. As que fiscalizamos foram feitas pela ação do homem, são barragens artificiais. Algumas ainda representam riscos”, afirmou Bruno Versiani, coordenador da Defesa Civil.



O número de desabrigados corresponde a mais de 20% da população da cidade, que tem cerca de 93 mil habitantes.



Os desabrigados sofrem com falta água potável e comida. Uma pessoa morreu e pelo menos quatro desapareceram.





* Com informações de O Globo