Inscrições para bolsistas da ALI são prorrogadas

A Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte (ACRN) prorrogou até o dia 31 de março, as inscrições para selecionar 30 profissionais com até três anos de formados (graduados entre janeiro de 2006 a fevereiro de 2009), para atuarem como bolsistas no Programa de Agentes Locais de Inovação (ALI).

O programa é uma parceria entre a Associação Comercial do Rio Grande do Norte, o SEBRAE e a FAPERN, e conta com o apoio da Associação de Lojistas do Bairro do Alecrim (AEBA), do SENAC e da Caixa Econômica Federal (CEF).

O processo de seleção conta com um curso de formação, coordenado pela Unidade de Gestão de Pessoas do SEBRAE Nacional. Após o curso, os selecionados vão receber uma bolsa no valor mensal de R$ 2 mil reais através da Associação Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte, por um ano, podendo ser renovado por igual período.

O projeto ALI visa identificar as oportunidades de inovação em micro e pequenas empresas do bairro do Alecrim, com o objetivo de oferecer soluções inovadoras no se refere aos aspectos tecnológicos e organizacionais, tais como, estratégias de marketing e vendas, design, vitrinismo, lay-out de lojas, incorporação de programas de alimentos seguros; bem como aspectos gerenciais como controles de estoques, mudanças na gestão de recursos humanos e controles financeiros; melhorias de produtos e processos, dentre outros.

A aplicação prática da metodologia do projeto será realizada através dos Agentes Locais de Inovação junto a 1.500 micro e pequenas empresas do bairro do Alecrim, em estabelecimentos de varejo e prestação de serviços, sob a supervisão de consultores seniores.

Serviço:

Inscrições: Prorrogadas até o dia 31 de março

Local: Av. Duque de Caxias, 191, Ribeira – Natal-RN

Horários: 09h às 12h e 15h às 17h; exceto no dia 31 de março de 2009, quando o horário será apenas de 8h às 12h.

Taxa de inscrição: R$ 20,00, via depósito bancário ou transferência. Não será aceito depósitos em caixas eletrônicos.

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4361-3; CONTA CORRENTE 4564-0.

Mais informações nos endereços: www.acrn.org.br/ www.sebrae.com.br