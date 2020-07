CBF divulga cotas dos clubes da Copa do Brasil Pelos critérios adotados, uma equipe potiguar pode chegar a receber até R$ 3,1 milhões relativos às cotas de transmissão pela TV.

A CBF divulgou ofício e tabela relativo às cotas dos clubes integrantes da Copa do Brasil, indicando as quantias que serão distribuídas pela entidade, relativas à transmissão de jogos pela TV. Pelos critérios adotados, em tese, uma equipe potiguar pode receber até R$ 3,1 milhões de cotas se chegar à fase final e conquistar o título.



Os 64 clubes foram divididos em três grupos, de acordo com critérios técnicos - e os valores são somados a cada fase.



Nas duas primeiras fases, os clubes recebem valores diferentes. Os integrantes do Grupo I (Corinthians, Vasco, Flamengo, Atlético-MG, Internacional, Santos, Fluminense, Botafogo-RJ, Guarani e Goiás - os dez primeiros colocados pelo Ranking Nacional de Clubes, excluindo-se as equipes que estão na Libertadores) receberão R$ 200 mil por fase; os integrantes do Grupo II (Coritiba, Vitória, Atlético-PR e Náutico - equipes da Série A do Brasileiro que não estão no Grupo I), R$ 170 mil; e os integrantes do Grupo III - onde estão ABC, América e Potiguar de Mossoró - R$ 75 mil.



A partir da terceira fase, os clubes recebem os mesmos valores - R$ 220 mil na terceira fase, R$ 280 mil na quarta fase e R$ 360 mil na semifinal. O campeão da Copa do Brasil vai receber nada menos que R$ 2 milhões, e o vice-campeão R$ 1 milhão.



Com isto, o clube integrante do Grupo I que for campeão da Copa do Brasil receberá R$ 3,26 milhões no total, somando-se as cotas das classificações nas quatro fases e na semifinal; O vice-campeão ficará com R$ 2,26 milhões. Se o clube for do Grupo II, o campeão receberá R$ 3,2 milhões; vice-campeão ficará com R$ 2,2 milhões. Para o Grupo III, o campeão receberá R$ 3,1 milhões; o vice-campeão ficará com R$ 2,1 milhões.