Carcinicultura perde quase 2 mil hectares com as chuvas

Vlademir Alexandre

A carcinicultura é uma das principais atividades do Estado e gera receita com exportação para outros países. Segundo Itamar Rocha, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão (ABCC), as perdas serão calculadas nos próximos dias, mas nesta quarta-feira (6) o setor irá reivindicar junto ao Ministro Geddel Vieira a liberação de verbas federais.“Estou indo para Assú me reunir com os empresários do setor de carcinicultura para discutir os pleitos do setor como obras de infraestrutura e verbas federais”, declara Itamar.O presidente da ABCC afirma que não é possível calcular exatamente as perdas, mas estima-se que os prejuízos tenham sido menores do que ano passado. “Esse ano estamos calculando a perda de quase 2 mil hectares de fazendas de camarão no Vale do Açu”, diz.“No ano passado a área alagada foi muito maior: cobriu quase todos os viveiros e pegou todos mundo de surpresa. Esse ano, alertamos os produtores no inicio do ano, com uma palestra com um metereologista, para eles despescarem na época e eles não povoaram as fazendas, por isso o prejuízo será menor”, esclarece.Itamar estima a perda da carcinicultura do Estado em 20% em relação ao ano passado, mas os resultados são piores. “O problema maior é a diminuição do ritmo de produção, que estava a todo vapor, com comercialização em exportações para outros paises”, lembra.Além disso, Itamar aponta a descontinuidade da produção com um dos gargalos do setor, com a perda ano passado de 1.400 toneladas que migraram para o mar.Mesmo quando as chuvas acabam e as águas baixam, o setor de carcinicultura continua tendo prejuízos. “Os prejuízos com os acessos através da ponte em Pendências e as estradas onde transitam os caminhões carregados de camarão continuam sem solução por mais tempo do que o normal”, reclama Itamar.O carcinicultor lembra ainda que com as estradas intransitáveis, resultados das fortes chuvas, o estrago com a produção de camarão dobra. “Ficamos com os problemas de transporte de ração e manutenção dos camarões nos viveiros”, constata.Itamar Rocha comentou que os pleitos em relação aos prejuízos com as chuvas são antigos e até hoje não foram atendidos pelos governos federal e estadual. “Estamos pleiteando com os governos as ações imediatas e a longo prazo como as obra de contenção das águas da região (rio Assú) e recuperação das estradas”, lista.Itamar ainda reclama. “Pagamos os impostos e estamos querendo nosso credito de volta, facilitando os licenciamentos e comercialização da produção do Estado”.A região do Vale do Açu deve sofrer com as enchentes esse ano, que afetam a produção de mais de 20 empresas e deixaram as fazendas de camarão ilhadas. “É muito dificil conseguir salvar o processo de despescagem nessa época. Os camarões estão indo para o mar e não dá para fazer nada agora, apenas esperar”, afirma Itamar.Itamar acredita que as toneladas de camarão perdidas irão refletir diretamente nos empregos do setor e dificuldade na comercialização da produção, consumido no Brasil e em outros países.