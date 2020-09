ABC empresta Panda ao futebol cearense O lateral foi para a equipe do Maranguape, onde fica até maio.

O lateral Panda não faz mais parte do time do ABC para a disputa do Estadual.



O atleta foi liberado pelo clube para discutir com seu respectivo procurador a possibilidade de sair do "Mais Querido" - e acabou acertando contrato com o Maranguape-CE, a título de empréstimo, para as disputas do Campeonato Cearense.



Panda já está no Ceará, e deve se apresentar ao Maranguape em breve.