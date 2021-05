Todos nós temos grandes amigos. Eu perdi um dos melhores, diz Agripino

Alex de Souza Agripino lembrou programas desenvolvidos por Leônidas na Saúde

“Muito mais que isso”, ressalta o democrata. “Todos nós temos grandes amigos. Eu perdi um dos meus melhores”.Agripino ressalta a importância do amigo para o avanço da Saúde do Estado, quando esteve à frente da pasta.



"É importante que todos saibam que um dos programas mais importantes do país nesta área, o Médico da Família, foi trazido para o Brasil sendo implantando pela primeira vez no Rio Grande do Norte por Leônidas que, quando estava no meu governo, foi a Cuba conhecer o sistema de lá".