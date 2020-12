Extermínio: segurança do Bob’s pode ter sido vítima de queima de arquivo Segundo apurou o Nominuto.com, a vítima era uma das testemunhas no inquérito contra o grupo de extermínio desbaratado em abril do ano passado.

A morte do segurança César Marcolino da Silva, de 29 anos, que prestava serviços à lanchonete Bob’s na madrugada do último domingo (15), quando foi executado por dois homens, deve ter sido motivada por uma queima de arquivo. Isso porque, segundo apurou o Nominuto.com, a vítima era uma das testemunhas no inquérito contra o grupo de extermínio desbaratado em abril do ano passado.



Na ocasião, César chegou a ser detido durante a Operação Chacal na casa da companheira dele, Maria José Basílio da Silva, a “Nêga”, que atualmente é processada pela morte do agiota Jadson Dário Pessoa, o Chiaba.



A reportagem entrou em contato com o delegado Marcos Dayan, que está responsável pelo caso, e foi informada que imagens do circuito interno de segurança da lanchonete já estão sendo analisadas, tendo em vista que os dois executores teriam entrado e sentado no estabelecimento antes de cometerem o crime.



“Não podemos dizer detalhes dessas imagens porque ainda estamos analisando. Além disso, vamos ouvir os depoimentos de algumas testemunhas nesta semana”, destacou. Questionado sobre a possibilidade de queima de arquivo, o delegado desconversou: “todas as possibilidades são trabalhadas”.



Contudo, fontes do Nominuto confirmaram que César Marcolino era testemunha no caso do grupo de extermínio e que ele tinha um relacionamento amoroso com Maria José. Ela, inclusive, figura como denunciada por formação de quadrilha no processo (001.08.003485-4), da morte do agiota Jadson Dário Pessoa, o Chiaba.



A reportagem também questionou o delegado Ronaldo Gomes, diretor da Divisão de Combate e Investigação ao Crime Organizado (Deicor), que presidiu o inquérito do grupo de extermínio, sobre a possível queima de arquivo. Contudo, ele informou que está viajando e ainda não tomou conhecimento da morte de César Marcolino.



O grupo de extermínio ao qual César Marcolino estaria vinculado como testemunha foi o segundo desbaratado no Rio Grande do Norte, durante a Operação Chacal, desencadeada no dia 1ª de abril de 2008. Na ocasião, três policiais militares foram presos e mais seis pessoas acusadas de pelo menos dez homicídios.