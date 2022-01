População poderá trocar cupons fiscais por ingressos para parque Estão disponíveis 8 mil cartões de acesso ao Danny´s Park. Para ter direito ao cartão, cidadão terá que se cadastrar e recolher as notas fiscais.

As crianças têm um bom motivo para comemorar. A Campanha Cidadão Nota 10 está disponibilizando ingressos para o parque infantil Danny´s Park, em troca dos cupons e notas fiscais.



Estão à disposição 8 mil ingressos no valor de R$ 30,00 (cada), que darão acesso aos parques do Shopping Via Direta e Shopping Estação (Zona Norte). Em cada um desses parques o cidadão pode usar um crédito de até R$ 15,00.



De acordo com o coordenador de Educação Fiscal (Coef), da Secretaria de Estado

da Tributação (SET), Fernando Pessoa, a iniciativa visa trazer mais lazer para as crianças, além de estimular os pais a terem mais consciência do ato de cidadania, exigindo a nota ou cupom fiscal no ato da compra.



Ele informou ainda que a idéia é que outros eventos também sejam beneficiados. Inclusive alguns já estão em fase de andamento do processo licitatório, como os jogos do ABC e América na Série B do Brasileirão. “Serão disponibilizados para o torcedor potiguar 38 mil ingressos ao todo para as partidas realizadas em Natal”, explicou Fernando Pessoa.



Também está em andamento os processos para cinema e teatro. A secretaria promete outras surpresas que deverão ser divulgadas ao longo deste ano. Fernando adianta que

Está conversando com promotores de eventos, para disponibilizar senhas para

festas em casas de show, além de grandes eventos itinerantes que vêm a Natal.



Como adquirir um vale-lazer

Para adquirir o cartão que dá acesso aos brinquedos do Danny´s Park, o cidadão deve entrar no site www.showdenota.com e realizar seu cadastro. Em seguida deve digitar 10

Notas ou cupons fiscais emitidos a partir de maio de 2009, com valor mínimo de

R$ 5,00 que equivale a um vale-lazer e fazer sua reserva (no caso do Danny´s Park serão dois vales-lazer).



Cada cidadão terá direito a dois cartões por mês que dão acesso aos parques infantis do Shopping Via Direta e Shopping Estação.



Os documentos fiscais devem ser emitidos, pelo menos, por três empresas distintas. Só são aceitos os destinados à pessoa física e que caracterizem compra de mercadorias (ICMS). Notas de serviço (ISS) não são válidas para a Campanha Cidadão Nota 10.