Fernando Lucena acusa Sarney de ter agido em conluio com Temer

Elpídio Júnior Fernando Lucena: decisão de Sarney sepulta possibilidade de entrar na Câmara de Natal.

Assim que assumiu, Temer decidiu por não promulgar a PEC que aumenta em mais de sete mil o número de vereadores em todo o Brasil, deixando-a tramitar normalmente pelas Comissões da Câmara. Fernando Lucena é um dos sete vereadores que entrariam para a Câmara Municipal de Natal caso a PEC fosse aprovada.Ontem (5) Sarney decidiu retirar o Supremo Tribunal Federal a ação contra a Câmara Federal, iniciada em dezembro, que acusa os deputados de terem adquirido poder de veto ao não promulgarem a PEC depois que ela foi desmembrada pelo Senado. Os parlamentares haviam deixado o artigo que disciplina os gastos das Câmaras Municipais para depois.Para Fernando Lucena, a atitude dos dois reflete a falta de compromisso do PMDB com a representatividade popular e a desmoralização do Congresso Nacional por ter dado ao mesmo partido as presidências do Senado e o Congresso.