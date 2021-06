Gastos com suprimento de fundos caem no primeiro trimestre de 2009 Pesquisa feita pela CGU revelou que gastos caíram de R$ 20.866.347,00 para R$ 15.266.435,00 no primeiro trimestre de 2009.

O governo federal reduziu em 26,8%, no primeiro trimestre de 2009, os gastos totais do suprimento de fundos, em pagamentos com cartões coorporativos e talão de cheque, em comparação com o primeiro trimestre de 2008.



Uma pesquisa feita pela Controladoria-Geral da União (CGU) revelou que os gastos caíram de R$ 20.866.347,00, nos três primeiros meses de 2008, para R$ 15.266.435,00, no primeiro trimestre de 2009.



De acordo com a CGU, a redução deu-se, principalmente, em função das novas regras para o uso dos cartões de pagamento, como, por exemplo, as que restringiram as possibilidades de saque em espécie e as que proibiram o uso das contas de talão de cheque. As medidas foram introduzidas pelo Decreto 6.370, de junho de 2008. Com mais transparência, os agentes públicos passaram a usar o dinheiro público com mais cuidado, segundo a CGU.



Fonte: Agência Brasil