MP investiga denúncia de nepotismo em São Vicente Promotor Alysson Michel de Azevedo Dantas instaurou inquérito para apurar se há parentes do prefeito contratados de forma irregular.

O Ministério Público investiga uma denúncia de nepotismo na Prefeitura de São Vicente, cidade distante 194 quilômetros de Natal. O promotor público Alysson Michel de Azevedo Dantas instaurou um inquérito civil baseado em uma representação formulada por Paulo Roberto Pereira da Silva.



A portaria que instaura o inquérito foi publicada na edição desta sexta-feira (22) do Diário Oficial do Estado (DOE).



No documento, o promotor lembra que “a nomeação de parentes para o exercício de cargos públicos em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada, constitui uma prática nociva à administração pública denominada nepotismo”, que é “incompatível com o conjunto de normas éticas abraçadas pela sociedade brasileira e pela moralidade administrativa”.



Devido à representação, o promotor instaurou o inquérito e requisitou ao prefeito a “relação atualizada das pessoas ocupantes de cargos comissionados, função de confiança ou função gratificada, existentes no âmbito do Poder Executivo do Município de São Vicente, indicando o nome, endereço, cargo e grau de parentesco com qualquer das pessoas ocupantes dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, procurador-geral do Município, chefe de gabinete, qualquer outro servidor comissionado do referido município ou com vereadores, bem como com a governadora do Estado e vice-governador, secretários estaduais, deputados ou com qualquer outro servidor comissionado do Estado, ou com conselheiros e auditores do TCE/RN, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público”.