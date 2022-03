Governo federal lança portal com arquivos da ditadura militar São papéis que já estão no Arquivo Nacional e que agora irão para a internet em formato digital.

O governo lança hoje (13) às 11h, em solenidade no Itamaraty, o portal Memórias Reveladas, que colocará à disposição da população, na internet, documentos sobre a ditadura militar.



São papéis que já estão no Arquivo Nacional e que agora irão para a internet em formato digital. Os documentos foram recolhidos dos extintos Serviço Nacional de Informações (SNI), Conselho de Segurança Nacional (CSN) e Departamento de Ordem Política e Social (Dops).



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros Dilma Rousseff, da Casa Civil, Paulo Vannuchi, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Nelson Jobim, da Defesa, e Tarso Genro, da Justiça, participam do evento.



Na ocasião, será assinada portaria para entrega de acervos particulares sobre a ditadura aos arquivos públicos. O governo quer estimular a população a devolver aos arquivos do Estado documentos sobre a repressão e a resistência na ditadura, que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985.



Os documentos que não estiverem sob sigilo ficarão disponíveis para consulta.