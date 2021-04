Professores grevistas ocupam prédio da Secretaria de Administração

Fotos: Ana Paula Oliveira Professores promovem panelaço no prédio da Secretaria

Com apitos na boca e batendo talheres em panelas, os grevistas ocuparam, por volta das 9h, a antessala do gabinete do secretário estadual de Administração, Paulo César Medeiros.O objetivo da ação, segundo Fátima Cardoso, coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte), é fazer com que o Estado abra a “caixa preta”.“Queremos que o secretário nos informe quais são os custos do Estado com folha de pessoal, comissionados e terceirizados. Somente após isso poderemos saber se o Governo tem ou não condições de atender a nossa pauta de reivindicação, disse. Segundo ela, desde o dia 20 de março, o sindicato solicitou os dados do Estado.Em conversa com secretário estadual de Administração, Paulo César Medeiros, ele afirmou que o Estado não tem como esconder nenhum tipo de informação. “Até porque as informações são disponíveis via internet e pelo Diário Oficial do Estado”, justificou.Quanto ao movimento, ele considerou impróprio. “Aqui é um local de trabalho. Estou pedindo para que eles (grevistas) se retirem para que eu possa receber uma comissão”.Entretanto, Paulo César Medeiros fez questão de ressaltar que o interlocutor entre o sindicato e o Governo do Estado é o secretário estadual de Educação, Ruy Pereira.O movimento só se encaminhou para um desfecho, quando por volta das 10h, a deputada federal Fátima Bezerra chegou e começou a fazer a "ponte" entre a direção do sindicato e o secretário.Após uma rápida conversa entre a deputada e a coordenadora do Sinte, a direção do Sindicato decidiu por desocupar o prédio para que uma comissão fosse recebida pelo titular da pasta.Atitude que no início foi contestada por parte dos grevistas. Porém, às 10h32, os professores deixaram o prédio, se concentrando na rampa em frente à Secretaria.Às 10h40, uma comissão formada pela direção do Sinte, além da deputada federal Fátima Bezerra se reuniu a portas fechadas com o secretário de Administração.Fátima Cardoso, coordenadora do Sinte, informou que as principais reivindicações dos professores da rede estadual são: aumento de 17%, plano de Carreiras para os funcionários a partir da incorporação já existente. Além disso, atualização das promoções verticais e horizontais.O Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte) agendou assembleia para esta terça-feira (31), às 14h, na Escola Estadual Winston Churchill.