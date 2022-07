Governo distribui cinco mil cestas básicas no Vale do Açu Alimentos serão enviados aos municípios de Assú, Pendências, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues, Carnaubais, Mossoró, Afonso Bezerra e Porto do Mangue.

O Governo do Estado continua atuando junto às famílias atingidas com as cheias na região do Vale do Açu. Nesta terça-feira (26), a Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), realiza a entrega de mais cinco mil cestas básicas nos municípios de Assú, Pendências, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues, Carnaubais, Mossoró, Afonso Bezerra e Porto do Mangue.



A ação foi determinada pela governadora Wilma de Faria, diante da preocupação com as famílias que ainda não conseguiram retornar para suas residências e que perderam seus utensílios e até mesmo o emprego. A distribuição será coordenada pela subsecretária de Assistência Social, Maria José de Medeiros (Zezinha).



Desde o último dia 2, uma equipe de profissionais de serviço social do Governo do Estado permanece atuando junto às famílias desabrigadas e desalojadas no Vale do Açu, promovendo orientação para as famílias vítimas das inundações provocadas pelas chuvas.



Desde o início do atendimento na região, além das cestas básicas, foram distribuídos colchões e lençóis para a população desabrigada e ilhada. De acordo com Maria José de Medeiros, as ações governamentais estão contemplando todos os municípios atingidos, não só no Vale do Açu, mas em outras regiões do Rio Grande do Norte.