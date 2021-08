Câmara abre sindicância para apurar venda de passagens Abertura foi determinada pelo presidente da Casa, deputado Michel Temer, após conversar por telefone com o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes.

A Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados instaurou hoje (17) uma comissão de sindicância administrativa para, no prazo de 60 dias, apurar irregularidades com relação ao uso indevido de créditos de passagens aéreas dos deputados pelas agências de viagens.



A abertura da sindicância foi determinada pelo presidente da Casa, deputado Michel Temer (PMDB-SP), após conversar por telefone com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes.



Segundo a assessoria de imprensa da Câmara, o ministro Gilmar Mendes encaminhou documento ao deputado Michel Temer esclarecendo que comprou passagens aéreas em uma agência de turismo e pagou com o seu cartão de crédito.



Mendes também informou que a passagem para viagem do ministro do STF Eros Grau foi paga pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.



O documento é uma reação a informações divulgadas hoje pelo site Congresso em Foco, pelas quais Mendes, sua esposa Guiomar, e o ministro Eros Grau tiveram passagens emitidas pelos gabinetes dos deputados Paulo Roberto (PTB-RS) e Fernando de Fabinho (DEM-BA).



Ontem (16), a Mesa da Câmara aprovou novas regras para o uso das passagens aéreas a que cada deputado tem direito mensalmente.



Fonte: Agência Brasil