Projeto que cria novas secretarias municipais é aprovado Vereadores aprovaram 42 emendas do projeto de número 03, que diz respeito a uma reorganização da estrutura da Prefeitura do Natal.

O projeto de número 03 da reforma administrativa, que diz respeito a uma reorganização na estrutura da Prefeitura Municipal do Natal, foi aprovado pelos vereadores. Entre os principais pontos deste projeto específico estão as criações das secretarias de Defesa Social e a de Relações Interinstitucionais e Governância Solidária (Serig), que substitui a Secretaria de Desenvolvimento Comunitário (SMDC).



Além disso, ele estabelece a criação da Secretaria da Mulher em 2010. No total, 42 emendas foram aprovadas juntamente com o projeto 03. Apenas uma emenda foi derrubada.



Agora a pouco, os vereadores haviam aprovado mais nove emendas da reforma administrativa, consideradas não consensuais entre a Prefeitura e Câmara Municipal, foram aprovadas pelos vereadores. Além disso, outras doze foram suspensas, tendo em vista que elas apresentavam semelhanças com as outras apreciadas.



Nesta terça-feira (28), a Câmara Municipal já havia aprovado outras 31 emendas consensuais e apenas uma não consensual.



Na tarde desta quarta-feira (29), os vereadores continuam a votação. No momento, ainda faltam ser apreciadas as emendas e projetos de número quatro, seis e sete. Juntos, eles compõe a reforma administrativa proposta pela prefeita Micarla de Sousa.