Passageiros poderão mudar de ônibus sem custos a partir de maio

Fotos: Elpídio Júnior Secretário explica "Passe Livre" para os passageiros de Natal

O projeto deverá entrar em vigor no início de maio, dando opções aos usuários de ônibus a troca de linha de ônibus em qualquer parada, durante um período de uma hora.Segundo o secretário, o projeto irá dinamizar o fluxo de pessoas em Natal. “O Passe Livre dará maior agilidade e conforto aos passageiros que trafegam em Natal, sem que eles fiquem presos numa estação de transferência”, explica Kelps Lima.Primeiramente, as estações de transferência beneficiadas serão as estações 3 (Carrefour) e 4 (Mirassol), beneficiando mais de 40 linhas de Natal.O secretário também afirma que a integração entre ônibus e opcional será determinante para o sucesso do Passe Livre e que para isso aconteça, serão distribuídas cartilhas explicativas para a população. “Vamos explicar como vai funcionar o projeto e vamos ouvir a população sobre o tempo de validade dos bilhetes”, confirma Kelps.A polêmica sobre o projeto tem dois pontos. O primeiro se refere ao tempo de validade dos bilhetes, pensado em uma hora, que seria pouco para o deslocamento do trânsito, troca de ônibus e destino final dos passageiros. “Vamos implantar o projeto e fazer simulações diárias para atender as reivindicações da população e se preciso, vamos aumentar para mais meia hora”, destaca o secretário.O segundo ponto polêmico é o uso dos bilhetes eletrônicos para o transporte alternativo. A presidente do Sindicato dos Permissionários de Transportes Opcionais do RN, Edileuza Queiroz, acredita que a implantação será positiva se tiver a participação dos alternativos. “Se o Passe Livre for implantado nos opcionais, através da bilhetagem eletrônica, será ótimo porque vamos dar opções as pessoas de escolherem andar no veículo melhor para elas, em relação ao tempo e trajeto”, afirma Edileuza.A representante de 890 trabalhadores do transporte opcional apresentou uma proposta para o secretário, com uso de um cartão universal. “O ideal é que seja um cartão universal para todos os transportes, seja opcional ou não”, justifica a presidente do sindicato.Ela lembrou que antes da implantação do bilhete eletrônico o movimento diário de um permissionário era de 400 pessoas e agora, “quando o dia é bom”, o movimento gera em torno de 200 pessoas. “A nossa esperança é que com o projeto, o movimento aumente”, diz.