CNI reduz projeção das exportações deste ano para US$ 157 bilhões

As exportações devem cair em 2009, de acordo com previsões da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgadas ontem (26) na apresentação do Informe Conjuntural do primeiro trimestre.



A previsão da entidade é de que as exportações neste ano fiquem em US$ 157 bilhões, contra uma previsão inicial, feita em dezembro de 2008, de US$ 170 bilhões.



No ano passado, as exportações fecharam o ano em US$ 197,9 bilhões. No primeiro bimestre de 2009, as exportações ficaram em US$ 19,3 bilhões, uma queda de 26% em relação ao mesmo período de 2008.



As importações também devem sofrer queda em relação ao ano passado. A previsão da CNI é de que as importações em 2009 cheguem a US$ 139 bilhões contra US$ 173,2 bilhões em 2008.



De acordo com a entidade, a queda nas importações mostra uma redução da demanda internacional. Só no primeiro bimestre, as importações caíram 22% em relação ao mesmo período de 2008.



A CNI também fez uma revisão da taxa básica de juros, que deve fechar o ano em 9% até o fim do ano. A previsão inicial era de que a Selic fechasse em 11,25% até dezembro. A taxa média do ano deverá ficar em 10,20%.



A entidade acredita que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) continue a promover cortes na Selic e, até junho, a taxa nominal de juros deve chegar aos 9% e deve se manter nesse patamar até o fim do ano.



O superávit primário também foi revisto e deve ficar, em 2009, segundo as previsões da CNI, em 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB), a soma das riquezas produzidas no país. A previsão inicial era de 3,35% do PIB. Em 2008, o superávit primário foi de 4,1% do PIB.



Já o déficit público, pelas contas da entidade, deve fechar o ano em 2,1% do PIB, contra 1,5% em 2008.



A CNI também projeta um aumento da dívida pública para este ano em relação a 2008. A expectativa é de que a dívida pública feche em 37,9 % do PIB em 2009, contra 35,8% registrado no ano passado.