TCE aponta falhas em programa de educação do Governo

Essas foram algumas falhas apontadas pelo Ministério Público na ação de capacitação continuada dos professores do ensino fundamental, da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desporto (SECD).As falhas foram constatadas após uma Auditoria Operacional, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), em 2008. Essa foi a primeira auditoria operacional realizada pelo TCE em um órgão público no Rio Grande do Norte.A auditoria tem a função de reorientar a gestão pública, antecipando-se à ocorrência de qualquer dano ou lesão ao erário.Segundo a procuradora geral junto ao Tribunal de Contas do Estado, Luciana Campos, este ano provavelmente haverá uma auditoria na área da saúde. Porém, ela não soube informar se no âmbito municipal ou estadual.Após o resultado, o TCE e o Ministério recomendaram à secretaria estadual que mantenha um banco de dados com a identificação dos docentes beneficiados com cursos de capacitação, quais cursos frequentaram, os cronogramas dos respectivos cursos e acompanhamento do desempenho do docente após a capacitação.“Desta forma, tem-se que o gestor não planejou de modo eficaz o programa de capacitação de recursos humanos para o magistério, vez que não foram previstos mecanismos aptos a aferir o grau de eficiência do referido programa. Ou seja, não há como precisar se os objetivos traçados foram alcançados, motivo porque houve má gestão dos recursos públicos, bem como o dever fundamental da boa administração não foi observado na execução do programa, objeto desta auditoria operacional”, destaca.A procuradora geral junto ao TCE ressalta que esse trabalho tem caráter preventivo. “Antes do Tribunal punir, estamos apontando falhas para que elas possam ser corrigidas”, frisa. Ela completa que a auditoria é um “termômetro” de avaliação da aplicação dos recursos públicos no Estado.