Dedé do Pará promete títulos no ABC/UnP/Art&C

Divulgação Dedé Pará já havia sido cogitado para defender o ABC, mas só agora acertou

Dribles desconcertantes, jogadas de efeito, gols de placa. Estas são as marcas da carreira de Márcio Neves Matos, o Dedé do Pará, o novo camisa 10 do futsal do ABC/UnP/Art&C.Foi ídolo em clubes como a Malwee (SC), Banespa (SP), Inter (RS), UCS e Atlântico (RS), Pato Branco (PR), Toledo (PR), União Beltrão (PR) e Nova Prata (PR).Aos 34 anos, o ala, considerado um malabarista-matador, é um antigo sonho do clube, só agora concretizado. "Economizamos com as dispensas feitas após o Circuito Nordeste. Ao invés de cinco que não rendem, apostamos em um que joga por cinco", disse o diretor de futsal, Rubens Lemos Filho.Dedé do Pará é dono de um estilo cada vez mais raro no futsal. Conhecido pela economia nos elogios, o técnico Ernani Passaglia afirma que ele é um dos jogadores mais brilhantes que conheceu. "Encheu ginásios por onde passou", disse o treinador. "Só vem somar com o ótimo elenco que já temos".

Artur Dantas

O ala é o principal reforço para a Copa RN, na qual o time tenta o tricampeonato, a disputa pelo pentacampeonato potiguar e a Liga Nordeste. "Onde ele esteve, foi ídolo. Aqui não será diferente", afirmou o dirigente Arturo Arruda.conversou com o craque para saber quais os objetivos na versão são do clube mais querido de Natal.Eu comecei minha carreira profissional aos 19 anos no Atlético de Pato Branco, no Paraná, e pouco depois passei a jogar no Internacional. Em seguida, passei pelo Banespa, Malwee, Sumov-UCS. Fora do Brasil, joguei na Rússia pelo Norilsk Nickel, depois na Bélgica no Forcon Antwerpen, e na Espanha, no Móstoles. Na volta ao País, atuei pelo UCS, Toledo (PR), Beltrão (PR), Sumov e no ano passado, pelo Nova Prata (RS).Isso. No Nordeste joguei apenas pelo Sumov, no Ceará. Do Estado eu só ouvia falar dos clubes, mas nada muito próximo. Não conhecia o futebol daqui. Conhecia o goleiro Mateus que me falou da estrutura e das condições que o ABC dava.No ano passado, já havia conversado com a diretoria do ABC, mas não ficou nada certo. Há um mês é que reatamos a negociação para que eu viesse para cá.Eu vim para cá em busca de título. Sempre conquistei campeonatos e meu objetivo é vencer sempre. Aqui não vai ser diferente porque a qualidade dos atletas do clube é muito boa.Sim. Além do goleiro Mateus, já conhecia Rafael Negão, Betinho e Anderson.A torcida pode esperar títulos. Primeiro pretendo fazer um bom campeonato estadual e, sem seguida, ajudar no título da Liga Nordeste. Sou um ala habilidoso, com um bom passe, que joga pra cima e tenta definir o jogo sempre. Puxo a responsabilidade um pouco pra mim.Com certeza. Por isso mesmo o nosso preparador físico Marcos Severino vem trabalhando forte conosco em dois turnos para melhorar o condicionamento físico do grupo.Está muito bom. Cheguei no domingo (10/5), mas estou gostando do ambiente que encontrei. O grupo tem atletas de alto nível.Campeão dos jogos aberto do Paraná pelo Pato Branco e dos jogos abertos brasileiros, ambos em 1997. Fui bicampeão gaúcho em 1998 e 2000 pelo Inter, campeão da Copa Cidade de São Paulo pelo Banespa, campeão da Taça Brasil pelo Inter e pelo Sumov-UCS. Fui campeão russo e em 99 fui eleito o melhor jogador do gauchão.