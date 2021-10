Lula diz que Dilma está bem e continua sendo sua candidata

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, continuará em Manaus, hoje (27). Ela irá tratar das obras que estão sendo feitas no Amazonas, com recursos do governo federal, com os prefeitos dos municípios amazonenses. Com relação à sucessão presidencial, Lula reafirmou: “Ela é a minha candidata, mas eu não sou o partido [o PT]”.Sobre o estado de saúde da ministra, o presidente mostrou-se otimista. “Na verdade, a Dilma não tem mais nada, segundo os médicos, e agora precisa fazer o tratamento para que não volte mais a ter a doença. Penso que ela está se comportando profissionalmente do mesmo jeito, e não tem porque fraquejar. Espero não vê-la faltar ao trabalho”.Segundo o presidente a prioridade da ministra é cuidar da sua saúde e, em segundo lugar, trabalhar, até para superar a doença.A ministra Dilma Rousseff reafirmou que não apresenta sintoma nenhum da doença, mas que já começou a tomar remédios e, em breve, se submeterá à quimioterapia, mas não precisou quando. “Do ponto de vista médico, a doença foi curada. Agora, vou fazer o tratamento médico recomendado”, disse a ministra.Fonte: Agência Brasil