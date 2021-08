Sueldo Soares é primeira atração do Poprockreggaesamba-Soul

Na festa, Sueldo apresenta o álbum “Trilhas”.Além de participar de várias edições do Projeto Pixinguinha, o cantor e compositor potiguar Sueldo Soares já tornou sua carreira internacional.Em 1993, fez turnê pela França, Espanha, Alemanha e Marrocos. Em seguida, recebeu convite para tocar nos Estados Unidos, onde participou da celebração do “Dia da Independência” na Union Square e no Coconout Grove Super Club, ambos em São Francisco, Califórnia, e apresentou-se nas cidades de Santa Cruz, Los Angeles e San Jose.No ano de 1996, foi convidado para integrar a turnê de Jorge Ben Jor, em São Francisco, e em 1997 tocou no Carnaval Ball, no Galleria, a convite do Bay Brasilian Club.Premiado em festivais como compositor e intérprete, o potiguar já se apresentou com personalidades da música brasileira como Gilberto Gil, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Morais Moreira e Toquinho.