Jayme Dias recebe título de Amigo do Golfe em jantar de confraternização

Assessoria de Imprensa/Divulgação Desportistas do golfe prestam homenagem ao superintendente do Sesi, Jayme Dias

A Federação Norte-rio-grandense de Golfe, presidida pelo desportista Jamilson Martins prestou a homenagem em agradecimento e reconhecimento ao muito que Jaime Dias já fez pelo desporto.A FNG ofereceu um jantar de confraternização, onde contou com a presença de vários desportistas e amigos para homenagear o atual Superintendente do SESI e realizar a premiação da Copa Urbana de Golfe Prefeita Micarla de Souza.A última rodada desse campeonato foi realizada no dia 26 de abril, tendo se sagrado campeão Clóvis Ferreira da Silva, da equipe Café Bangu, que recebeu o troféu Prefeita Micarla de Souza; o vice-campeão foi Otacílio Tavares de Oliveira, que recebeu o troféu Secretário João Ananias.Logo após a premiação, o mais novo atleta do golfe, Luis Henrique, entregou a Jayme Dias o troféu “Amigo do Golfe 2009”. Após a solenidade ficou definido a volta às atividades do golfe para as dependências do SesiClube Natal.Já neste domingo (2) terá início a Copa SESI, onde o campeão receberá o troféu Walter Gomes de Souza e será realizada durante 04 domingos, sendo logo depois paralisada para a construção do Green do SESICLUBE.Neste intervalo, as atividades do golfe passarão a ser realizadas na praia de Santa Rita, local habitual da prática desse esporte, com a Copa de Beach Golfe Café Bangu.