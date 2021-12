Aphoto realiza oficina de fotografia

A Associação Potiguar de Fotografia (Aphoto) está abrindo inscrições para uma turma de “Oficina Fotográfica”, destinada para às pessoas que querem aprender as técnicas e regras corretas para captar uma boa imagem. As aulas começam no próximo sábado, dia 9 de maio, no horário das 8h às 10h da manhã.A oficina pretende ensinar passo-a-passo tudo que se deve saber para o domínio da técnica fotográfica, com inúmeros exemplos e ilustrações.Com duração de dois meses, o curso vai abordar as técnicas de composição, enquadramento, resolução, armazenamento, flash, entre outros temas, em aulas teóricas e práticas. Os diferentes modelos e utilização das câmeras digitais e seus acessórios serão amplamente discutidos.As aulas práticas serão realizadas em pontos históricos e turísticos de Natal e da Região Metropolitana.

Informações: 3211 5436

www.aphoto.art.br