ABC quebra invencibilidade do Baraúnas - análise

Baraúnas x ABC. A gente esperava um grande jogo. Não foi.A vitória do time alvinegro natalense quebrou uma série invicta de 17 jogos do Leão do Oeste, mais de um ano. Um feito.Com o resultado, o Mais Querido se mantém na liderança do segundo turno.O jogo começou totalmente à feição do Baraúnas. Era dos mossoroenses quase todas as melhores investidas.Faltava, no entanto, um melhor poder de finalização. Aos poucos, os comandados de Heriberto da Cunha conseguiram equilibrar a partida.Mas vale um adendo: durante alguns minutos no primeiro tempo,a partida teve semelhança com jogos de baixíssimo nível.A bola subia sem endereço,e descia da mesma forma. Sobraram as demonstrações de falta de intimidade por parte de alguns jogadores.O ABC valorizava sua proposta: se fechar no ataque e sair rápido nos contra-ataques. Se bem que, na verdade, essa tática veio funcionar de verdade somente no segundo tempo.No primeiro, o que aconteceu foi que, sob o comando de Sandro e contando com atuações firmes de Bem-Hur, Fabiano, Gaúcho, Rogério e Erandyr, o time de maior torcida do Estado conseguia ser melhor.Em jogada rápida de Gabriel,virando para cima da defesa do Leão, soltando a bomba, o ABC fez 1 a 0.Isaías não segurou e Simão, que nada fez no primeiro tempo, marcou o gol que abria o placar,e que acabou sendo o da vitória.No segundo tempo as duas equipes voltaram com propostas definidas. O Baraúnas tentaca sufocar , enquanto o ABC saía no contragolpes perigosíssimos.E nesse tipo de jogada o time foi colecionando gols perdidos: Waldir Papel (entrou bem) perdeu duas chances claras e deu passe para Gabriel perder o seu. Sandro também teve cara a cara e desperdiçou.No final,placar justo, ABC 1 a 0. O time do povo continua líder do segundo turno agora com 11 pontos ganhos.Fabiano, Ben-Hur, Sandro, Gabriel e Waldir Papel.Simão, Erandy e Paulinho MacaíbaOs dois alas Magno e LeleuMaurício Pantera quase sempre impedidoMuito boa. A perfeição se deu na atuação da assistente Aldeilma Luzia. Ela anulou gol do Baraúnas (só ela viu a mão do jogador) e acertou todos os impedimentos que deu. Boas notas para Suelson Diógenes, no apito, e também para Eduardo Lincoln Neves.