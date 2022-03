Suspeito da morte de Maisla é preso na Redinha

Reprodução Osvaldo Peireira é fugitivo da penitenciária de Rondônia.

Osvaldo ainda não confessou o crime. A polícia está realizando outras diligências para saber as circunstâncias do assassinato. O médico legista que examinou as partes do corpo da menina confirmou que ela foi abusada sexualmente, mas ainda não sabe precisar com quantas facadas ela foi morta.A delegada responsável pelas investigações do caso disse que Osvaldo Pereira vai ser mantido preso porque além de ser suspeito do crime tem dois mandados de prisão, um de Roraima e outro em Rondônia por atentado violento ao pudor. Ele também é foragido da penitenciária de Rodônia e condenado pelo mesmo crime em Macapá.O advogado de Osvaldo Pereira, Araken Farias, disse que ele está tranquilo e que negou as acusações. Segundo o advogado, na hora do crime Osvaldo estava trabalhando. Ele é vendedor ambulante e trabalha vendendo roupas de praia em Ponta Negra.Araken Farias disse ainda que Osvaldo iria se entregar hoje à tarde à polícia, mas foi preso antes.Osvaldo Pereira morava próximo à estudante e há alguns anos havia sido expulso da igreja Adventista do 7º Dia, mesma congregação religiosa frequentada pela menina Maisla. As partes do corpo da menina foram encontradas em terreno baldio próximo à casa dele.