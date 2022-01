Miguel Mossoró dá o ar da graça no Memória Viva

Júlio Pinheiro

Durante a campanha, o líder comunitário que nasceu e se criou em Mossoró conquistou muitos votos por defender propostas irreverentes como construir uma ponte que ligasse Natal a Fernando de Noronha ou um elevador no Morro do Careca. Seus discursos, que em nada lembravam os dos políticos, muitas vezes conquistou a simpatia dos eleitores pelo riso. Ele não gosta, entretanto, que digam que atrai "votos de protesto".O programa vai ao ar às 19h e tem reapresentação no domingo (10) às 11h.