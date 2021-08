América confirma quatro reforços para série B; três estão em Natal

David Freire Breno, Geriel e Luis Henrique fizeram exames nesta sexta-feira.

O goleiro Weverton, o lateral-direito Breno e os zagueiros Geriel e Luis Henrique foram confirmados nesta sexta-feira (17) como novos jogadores do América para o restante da temporada.Desses, apenas o goleiro ainda não chegou a Natal. Os demais já foram submetidos a exames com o médico do clube Maeterlink Rego.O presidente do América, José Rocha, esteve reunido com o vice-presidente de futebol, Pio Marinheiro, o superintendente Gilberto de Nadai e os diretores Marcus Meira Pires, o “Peninha”, e Tibúrcio Batista.Questionado acerca das novas contratações do clube, Nadai respondeu que "isso fica a cargo do presidente". Já o Pio Marinheiro reservou-se a comentar que a viagem ao Rio de Janeiro foi boa. "Aproveitamos para fazer alguns contatos com a CBF", disse.