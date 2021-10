Candidatos reclamam do cancelamento das provas da Polícia Civil Estado entrou com recurso contra a medida judicial do concurso e aguarda a decisão.

Um grupo de Maceió/AL, está de malas prontas para viajar hoje (25) à tarde para Natal a fim de fazer as provas do concurso público para a Polícia Civil. Entretanto, até o momento os candidatos não sabem se pegarão ou não o voo porque estão aguardando se haverá mudança na decisão judicial quanto à realização da prova para o cargo de delegado.



Isto porque o Estado deu entrada no recurso contra a medida judicial que determinou o cancelamento das provas e está aguardando a decisão.



O alagoano Rubens Barros ligou aflito para a redação do Nominuto.com. Ele reclama do prejuízo que terá, juntamente com um grupo de 15 pessoas, caso a prova não seja realizada.



“Tivemos gastos com a passagem aérea e a hospedagem, que já está reservada, e ficamos aqui sem saber se iremos ou não viajar”, diz. O voo de Maceió para Natal está marcado para às 15h de hoje (25).



As provas do concurso para delegado da Polícia Civil, marcadas para domingo (26), não serão mais aplicadas, em virtude da determinação do juiz Cícero Martins, da 4ª vara da Fazenda Pública, que suspendeu as provas até que o Estado cumpra as determinações de destinar 5% das vagas existentes a pessoas deficientes para o cargo de delegado.



Cícero Martins fixou em R$ 10 mil a multa diária para o caso de descumprimento desta decisão, a ser arcada pelo Estado e por cada um dos responsáveis pela organização e gerência do concurso, inclusive o presidente da comissão do concurso. As provas para agente e escrivão da Polícia Civil foram mantidas.