Pedido para criar CEI mista será enviado esta semana para AL

Vlademir Alexandre Criação da CEI mista está nas mãos de Robinson

A criação da Comissão Especial de Investigação com a participação de vereadores e deputados abriu uma discussão nunca vista no Rio Grande do Norte. O objetivo da CEI é apurar a responsabilidade pelo estrago de toneladas de medicamentos estocados no galpão da Secretaria Municipal de Saúde. O assunto veio à tona após denúncia feita pelo portal Nominuto.com.A questão é que existem vereadores e deputados que discordam, acreditam que a medida não é regimental. Mas segundo, o autor da proposta o vereador Ney Júnior (DEM) não há argumentos na lei que proíbam a sua instauração.Segundo ele após o envio do requerimento da instauração de uma CEI mista pelo presidente da Câmara, Dickson Nasser, ao presidente da Assembleia, Robinson Faria, e a aprovação também pelos deputados da formação de uma comissão envolvendo as duas casas, os titulares dos legislativos municipal e estadual decidirão em acordo como seria presidida a CEI, definindo o relator, membros e a operacionalização dos parlamentares submetidos à comissão.“Aprovada pela Assembleia, o presidente pode ser um deputado ou um vereador. Não há problema algum, mas tudo seria de comum acordo. A partir desta decisão os parlamentares seriam convocados e estariam à disposição da comissão, independente de ser na Câmara ou Assembleia. Não vejo nada de ilegal. Essa união de esforços é o que mostra a nossa função de parlamentar independente do local onde estamos atuando”, disse o democrata.Apesar dos argumentos de Ney Júnior, o seu colega de partido, o deputado Getúlio Rêgo afirma que a CEI ser criada é necessária a aprovação de 1/3 dos parlamentares da AL.