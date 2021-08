Finais do Interior serão às 18h30 dos próximos sábados A Federação fez uma série de exigências em relação à segurança e locais para autoridades e imprensa, que serão cumpridas pela Ponte Preta e por Barueri.







As finais do Torneio do Interior, entre Ponte Preta e Barueri, serão realizadas nos próximos dois sábados, às 18h30.



A definição foi tomada no final da manhã desta segunda-feira (20) hoje na sede da Federação Paulista de Futebol, em reunião na qual a Ponte Preta foi representada por seu 1º vice-presidente, Sebastião Arcanjo, e pelo diretor jurídico, Tagino Alves dos Santos.



“Ficou definido que o primeiro jogo será no Majestoso e o segundo na Arena Barueri. A carga de ingressos para as torcidas visitantes ainda será definida”, conta Arcanjo. Ele acrescenta que para apitar as partidas será realizado sorteio entre os árbitros Luis Flávio de Oliveira, Rodrigo Braguetto, Marcelo Rogério e Cleber Welington Abade.



“Os valores dos ingressos serão os mesmos, de R$ 20 (inteira e R$ 10 (meia)”, informa o vice-presidente, lembrando que na partida do Majestoso haverá promoção exclusiva para os Torcedores Camisa 10 com mensalidade em dia.



Arcanjo conta ainda que a Federação fez uma série de exigências em relação à segurança e locais para autoridades e imprensa, que serão cumpridas pela Ponte Preta e por Barueri.



“Assim como já fizemos nas finais do ano passado, contra o Palmeiras, teremos que fazer adaptações no estádio para atender à demanda, em especial em relação a lugares para mídia e autoridades. É claro que no futuro, quando tivermos a Arena Ponte Preta, tudo isso será atendido de maneira muito mais eficiente e imediata, mas daremos conta do recado sem nenhum problema”, garante.