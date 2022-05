Caso Maisla: Osvaldo nega autoria do crime em depoimento Nesta quarta-feira (20), por cerca de seis horas, Osvaldo prestou depoimento aos delegados Adriana Shirley Caldas e Raimundo Rolim.

O vendedor ambulante Osvaldo Pereira de Aguiar voltou a negar que tenha matado e esquartejado a estudante Maisla Mariano dos Santos, crime cometido no dia 12 passado na zona Norte de Natal. Nesta quarta-feira (20), por cerca de seis horas, Osvaldo prestou depoimento aos delegados Adriana Shirley Caldas, titular da Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, e o delegado Raimundo Rolim, do Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança.



“Ele negou qualquer participação no crime, mostrando-se firme na defesa, e pedindo para a polícia continuar investigando o assassinato. O Osvaldo não reagiu nem mesmo quando os policiais falaram sobre os indícios que recaem sobre ele”, falou uma fonte do Nominuto.com.



O depoimento – dado na penitenciária de Alcaçuz, onde Osvaldo está preso - foi iniciado por volta das 15h e só foi encerrado perto das 21h.



Em entrevista ao Nominuto.com na tarde desta quarta, o advogado de defesa de Osvaldo, Álvaro Barros reforçou que o cliente continua se dizendo inocente e sustentando a versão de que no momento do crime estava trabalhando.



O advogado espera que o depoimento esclareça alguns pontos e que ajude na investigação da polícia. Ele considera prematuro fazer qualquer juízo de valor nesse momento. “Diante de um crime de grande repercussão como esse, é preciso ter cautela”, disse Álvaro Barros.