Americano que estava desaparecido é encontrado Familiares foram buscar Andrew Mc. Kinney no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Macaíba.

O americano Andrew Mc. Kinney, que estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira (11), foi encontrado na noite de terça-feira (12). Familiares foram buscá-lo no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Macaíba.



Os motivos do desaparecimento ainda não foram esclarecidos, mas a Polícia Civil descartou a possibilidade de ele ter sido raptado ou seqüestrado. O mais provável é que McKinney tenha mesmo surtado.



De acordo com o cunhando de Mc. Kinney, José Cabral, Andrew sofreu um acidente quando ainda morava nos Estados Unidos e, com isso, teve alguns problemas na cabeça.



“Uma vez, aconteceu algo semelhante lá nos Estados Unidos. Ele perdeu a memória e ficou sem senso de orientação. Com isso, acreditamos que um lapso tenha se repetido”.



O americano Andrew Mc. Kinney é diretor da escola de idiomas Mc Kinneys English School, localizada na rua Apodi, onde foi visto pela última vez antes de desaparecer na segunda-feira.