Produção de petróleo e gás da Petrobras no Brasil aumenta 5,4% em 2008

Petrobras Plataforma em alto mar: produção atual de petróleo é 1,85 milhões/dia.

* Fonte: Agência Brasil

Segundo nota divulgada pela empresa, foi produzida uma média de 2,17 milhões de barris de óleo equivalente (unidade que soma os barris de petróleo com o seu equivalente em gás natural) por dia.A Petrobras informou que o maior crescimento ocorreu na produção de gás natural. Em 2008, a produção de gás chegou a 51 milhões de metros cúbicos por dia, ou seja, 17,8% a mais do que em 2007.Já a produção de petróleo subiu 3,5% , em relação a 2007, com a média diária de 1,85 milhões de barris.No exterior, a produção de óleo e gás da empresa foi de 224 mil barris de óleo equivalente por dia, registrando uma redução de 4,2%.De acordo com a Petrobras, a redução da produção nos campos internacionais foi provocada por fatores como a suspensão temporária de produção na Argentina, a reprogramação de datas na perfuração de poços na Venezuela, a temporada de furacões nos Estados Unidos e os trabalhos de manutenção na Colômbia.