Judas Tadeu desabafa quanto ao preço dos ingressos de jogos no Frasqueirão Presidente do ABC sugere que torcedores se associem ao clube. "Casadinha nunca deu certo”, lamentou.

O torcedor do ABC tem só esta quinta-feira (14) para garantir seu ingresso para o jogo contra o Marília, no sábado (15), com desconto. O valor atual é de R$ 10, mas no dia da partida terá um acréscimo de R$ 5.



Em entrevista à Rádio Globo, o presidente do ABC, Judas Tadeu, desabafou quando questionado acerca dos preços do ingresso nos jogos do alvinegro, que é reclamado por torcedores. “Sugiro que se associem ao clube para economizarem”, disse. “Quero ver a pressão dos formadores de opinião para saber se baixaram os preços do carnatal ou dos shows na cidade”, completou o dirigente.



Quanto à promoção da casadinha para os jogos do alvinegro, no Frasqueirão, o presidente do ABC foi realista e afirmou que a “casadinha nunca deu certo”. Judas Tadeu lembra que em outros anos foram feitas promoções nesse sentido, mas que não surtiram efeito. “Nossos conselheiros ficaram decepcionados com isso”, comentou.



Ele lembrou a campanha do ABC na série C. “Na terceira divisão não tinha transmissão dos jogos”, comentou. Judas Tadeu disse que esse assunto foi tema de discussão na reunião da FBA (Futebol Brasil Associados).



Alheio a isso, o presidente do ABC espera que a torcida do alvinegro compareça ao Frasqueirão, no sábado (15). “Estamos na reta final e precisamos do torcedor no estádio”, afirmou. Judas Tadeu não tem dúvidas que a “televisão contribui para o afastamento do torcedor”. “Temos plena convicção disso”, ressaltou.