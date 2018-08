Tranqüilidade marca aplicação do Enade 2008

A aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2008 em todo o país ocorreu em clima de tranqüilidade. O Inep/MEC não registrou nenhum incidente que comprometesse a prova nos 2.274 locais de aplicação, distribuídos por 1.065 municípios brasileiros. O Enade 2008 contou com a colaboração de cerca de 38 mil profissionais, entre coordenadores locais de prova e fiscais, nas mais de 18 mil salas onde os estudantes realizaram as provas.Um gabarito preliminar já foi divulgado no site do Instituto. As provas tiveram dez questões de avaliação da formação geral, comum aos cursos de todas as áreas, e 30 questões específicas para cada área, elaboradas conforme as diretrizes curriculares nacionais desses cursos. Nas duas partes, as questões foram discursivas e de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de casos.O presidente do Inep, Reynaldo Fernandes, comemora a normalidade do Enade 2008 e lembra que o Exame é parte de um processo bem mais amplo, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). “O sucesso da prova contribui para fortalecer os demais componentes da avaliação”, diz o presidente. A diretora de avaliação da educação superior do Inep/MEC, Iguatemy Lucena, também é otimista: “Só com a participação, com o diálogo franco entre as instituições, os estudantes e o próprio MEC poderemos avançar no aprimoramento do Enade e dos indicadores de avaliação que utilizam os seus resultados”, destaca.“Paralelamente ao Enade, o Inep também está fortalecendo a avaliação institucional externa e a avaliação de cursos, de modo a assegurar o cumprimento de todas as dimensões que compõem a avaliação da educação superior definidas na Lei do Sinaes”, conclui a diretora.Do universo de 24.842 cursos de graduação aptos ao Enade 2008, de 2.367 Instituições de Ensino Superior, foram avaliados estudantes das seguintes áreas: Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Ciências Sociais, Computação, Engenharia, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química; além dos cursos superiores de tecnologia em: Construção de Edifícios, Alimentos, Automação Industrial, Gestão da Produção Industrial, Manutenção Industrial, Processos Químicos, Fabricação Mecânica, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores e Saneamento Ambiental.



*Fonte: Assessoria de Imprensa do Inep.