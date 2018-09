Assembléia Legislativa promove debate sobre Piso Salarial Nacional do Magistério

Vlademir Alexandre Mineiro propõe Audiência Pública para discutir piso salarial dos professores.

Em Natal, na próxima quinta-feira (20), haverá uma Audiência Pública na Assembléia Legislativa. O evento está sendo promovido pelo deputado Fernando Mineiro (PT), que vai apresentar um panorama sobre a situação do piso salarial dos professores em todo Estado.O movimento começou quando governadores de cinco estados entraram com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal Federal contra a lei federal que definiu mudanças no magistério e estabeleceu o piso nacional para os professores.A Adin é assinada pelos governadores do Paraná, Roberto Requião; do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius; de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira; do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli; e do Ceará, Cid Gomes. Eles questionam o uso da denominação "vencimento básico", em vez de "piso salarial".O texto da ação apresentada pelos cinco estados afirma que a Lei 11.738, que propôs as mudanças e instituiu o piso nacional de R$ 950 para 40 horas semanais, extrapolou os propósitos de regulamentar a base salarial. O vencimento básico, argumentam os estados, não contempla as gratificações, que passam a vir como horas extras. Os estados alegam que não têm orçamento para cumprir a lei.A audiência está marcada para às 9h, no Plenarinho da Assembléia Legislativa. Foram convidados representantes do Ministério da Educação, da Secretaria Estadual da Educação e da Cultura do RN – SECD; Federação dos Municípios do RN – FEMURN; Ministério Público; Tribunal de Contas do RN; União dos Dirigentes Municipais de Educação - UDIME/RN; Sindicato dos Trabalhadores em Educação – SINTE/RN e Federação dos Trabalhadores em Administração Pública Municipal do RN FETAM/RN.