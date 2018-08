Ex-atletas do ABC autografam camisas que relembram década de 70

Júlio Pinheiro Noé Macunaíma: um dos ídolos lembrados no ABC.

Começando o movimento lançando a camisa do “Bola de Prata” Alberi, a empresa observou que a idéia foi bem aceita pela torcida e continuou a série. Para o ex-atacante Noé Soares, que atualmente dá aulas de futebol a crianças, a iniciativa contribui para que os ex-atletas continuem a ser lembrados.“É muito bom. Estou revendo amigos e ex-alunos que tive por todo esse tempo. É um prazer estar aqui autografando as camisas que nos homenageiam”, disse “Macunaíma”, como também era conhecido.Além do reconhecimento como ex-atletas, os jogadores também vibram com o retorno financeiro, já que um percentual das camisas é revertido diretamente aos atletas que são homenageados. “A gente também tem que lucrar um pouquinho, né?”, brincou Jorge Demolidor, que atualmente comanda uma escolinha de futebol no Cefet, onde treina alunos de nove a 19 anos.As camisas, em três modelos diferentes, estão sendo vendidas na loja do ABC, pelo preço de R$ 85,00 (masculina).