Petrobras reduz para 1,9 milhão de barris de petróleo a média diária de produção para 2009 Inicialmente, a estimativa da estatal era de que a produção média diária em 2009 ficasse em torno dos 2 milhões de barris de petróleo.

Rio de Janeiro - O adiamento para janeiro de 2009 do início da produção de duas plataformas que deveriam começar a operar ainda no final de 2008 (a P-51 e a FPSO Cidade de Niterói) levou a Petrobras a rever para baixo a meta de produção média de petróleo a ser atingida este ano.



Inicialmente, a estimativa da estatal era de que a produção média diária em 2009 ficasse em torno dos 2 milhões de barris de petróleo, expectativa esta que já havia sido reduzida anteriormente para 1,95 milhão de barris.



“O atraso da entrada em operação dessas plataformas nos levou a reduzir mais uma vez a expectativa de produção média para 2009. Devemos, portanto, fechar o ano com uma produção em torno de 1,89 a 1,9 milhão de barris”, admitiu o diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa



Apesar da revisão para baixo da produção média diária de petróleo para 2008, a Petrobras anunciou um aumento de 5% na produção doméstica de petróleo e gás natural nos primeiros nove meses do ano, em razão do aumento na produção da plataforma FPSO Cidade do Rio de Janeiro (no campo de Espadarte) e a entrada em operação das plataformas Cidade de Vitória (no campo de Golfinho), e as plataformas P-52 e P-54 (em Roncador).



Já a produção internacional de petróleo e gás natural das empresas consolidadas foi 7% menor devido à queda de pressão dos reservatórios nos Estados Unidos, associada à menor produção na Argentina, Angola e Colômbia por conta do declínio dos campos maduros.



A produção total de petróleo e gás, incluindo os campos nacionais e internacionais, nos nove primeiros meses do ano, foi 4% superior ao de igual período de 2007. Já no terceiro trimestre a produção subiu 6% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, com destaque para a entrada em produção do poço ESS-103 na camada do pré-sal do campo de Jubarte, na Bacia de Campos, conectado à plataforma P-34, cuja produção atingiu 18 mil barris por dia, informou a Petrobras.