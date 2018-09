Botafogo volta a jogar mal e perde para o Goiás de 3 a 1 A equipe esmeraldina chegou à sexta posição, com 51 pontos.

Em uma tarde de atuação pífia e desinteressada, o Botafogo sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, na cidade de Itumbiara, a equipe carioca perdeu por 3 a 1 para o Goiás, com três gols do apoiador Paulo Baier, dois no primeiro tempo e um outro no segundo. Lucio Flavio, que perdeu um pênalti, mas converteu outro, descontou.



Com o resultado, o Glorioso caiu uma posição, passou a ocupar a nona, segue estacionado nos 49 pontos e começa a se complicar em relação até mesmo à classificação para a Copa Sul-Americana de 2009. O próximo compromisso dos cariocas será contra o Atlético Paranaense, no Engenhão, sábado.



Já a equipe esmeraldina chegou à sexta posição, com 51 pontos. Na rodada seguinte, no sábado, o adversário será a Portuguesa, no Canindé. O Goiás não atuou no Estádio do Serra Dourada por causa de uma punição com a perda de duas partidas de mando de campo imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).





GOIÁS

Harlei, Henrique, Ernando e Rafael Marques (João Paulo); Vítor, Fahel, Ramalho, Romerito (Fausto), Paulo Baier e Júlio César; Iarley (Felipe)

Técnico: Hélio dos Anjos



BOTAFOGO

Renan, Túlio, Renato Silva (Emerson), Andre Luis e Triguinho; Leandro Guerreiro, Diguinho (Zárate), Lucas Silva e Lucio Flavio; Jorge Henrique e Fábio (Túlio Souza)

Técnico: Ney Franco



Data: 16/11/2008 (domingo)

Local: Estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara (GO)

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Paulo César de Oliveira (Fifa-SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Evandro Luis Silveira (SP)



Com informações do UOL Esporte