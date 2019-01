OPAS elogia investigação de caso de febre hemorrágica no RJ

O coordenador da Unidade Técnica de Vigilância e Controle de Doenças da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) no Brasil, Ruben Ricardo Figueroa, afirmou que as autoridades brasileiras cumpriram todas as exigências de controle epidemiológico, frente à morte do engenheiro sul-africano, ocorrida, dia 2, no Rio de Janeiro, por febre hemorrágica causada por vírus ainda não identificado.Figueroa disse ainda que foi um caso importado e que não há evidências de que a doença tenha se propagado no país e afetado outras pessoas.“O Brasil seguiu todas as recomendações previstas no regulamento sanitário internacional em termos de comunicação, prevenção e controle da doença”, afirmou o coordenador da OPAS no país.Ele acrescentou que o Brasil, durante todo o episódio, tem mantido um contato estreito com a OPAS. De acordo com Figueroa, as providências adotadas pelas autoridades brasileiras evitaram pânico ou medo entre a população.O coordenador da Unidade Técnica de Vigilância e Controle de Doenças da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) no Brasil garantiu que o episódio não impõe a necessidade de quarentena aos que tiveram contato com o engenheiro sul-africano, nos dias que antecederam a sua morte.Segundo ele, é suficiente o monitoramento do pessoal que teve contato direto com secreções ou fluídos corporais do paciente para verificar se não há nenhum alerta clínico.O engenheiro sul-africano foi atendido nos hospitais Barra D’Or e Casa de Saúde São José. Ele desembarcou em São Paulo, procedente de Johanesburgo, em 22 de novembro, e, no dia seguinte, foi para o Rio de Janeiro. Quatro dias depois de chegar ao Brasil, o engenheiro apresentou febre alta.As equipes do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e Municipal da Saúde identificaram 65 pessoas que podem ter tido contato direto com fluídos e secreções (sangue, muco, urina, fezes, vômito) do paciente que morreu em conseqüência de febre hemorrágica de causa ainda não identificada.O infectologista José Cerbino Neto, do Instituto Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, garantiu que antes dos primeiros sinais da doença não há risco de transmissão da doença. Ele disse ainda que os passageiros que embarcaram junto com o engenheiro rumo ao Brasil não correm qualquer risco de ter contraído o vírus e, portanto, não necessitam de monitoramento.O Ministério da Saúde descartou a possibilidade de a febre hemorrágica, que vitimou o engenheiro, tenha sido provocada por dengue, malária e ebola. Os técnicos investigam as hipóteses de hantaviroses, hepatites, leptospirose e arenavírus. O resultado das investigações, conduzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), deverá ser anunciado no início na semana que vem.

*Fonte: Ministério da Saúde