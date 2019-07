Cidades candidatas a sediar Copa de 2014 devem entregar projeto até hoje Propostas devem contemplar projeto básico de engenharia e arquitetura, com garantia de viabilidade técnica e estudo de impacto ambiental.

As cidades concorrentes na disputa pelo direito de sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014 precisam entregar até hoje (15) o projeto básico de engenharia e arquitetura, com garantia de viabilidade técnica e estudo de impacto ambiental. As cidades que forem escolhidas terão que agir rapidamente.



Os editais devem ser lançados até 31 de julho de 2009 e as obras, até 31 de janeiro de 2010. O prazo para entrega dos estádios é 31 de dezembro de 2012.



Hoje também é o prazo final para a entrega das garantias complementares de estados e municípios às garantias governamentais, firmadas para a realização da Copa de 2014, como isenção de impostos estaduais e municipais para obras de infra-estrutura nas cidades.