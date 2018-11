Presidente do STF e da Ajufe destacam importância do meio ambiente em abertura de evento

David Freire Gilmar Mendes: "somos um pais em desenvolvimento intenso".

Para Gilmar Mendes, o assunto abordado no Encontro “é relevante e deve ser discutido em todas as esferas”. “Os organizadores do evento foram felizes na escolha deste assunto”, elogiou. “Meio ambiente hoje é vital como está na própria Constituição”, completou.Com relação a possíveis mudanças na Lei, o presidente do STF disse que “deve haver correções se há exageros ou contradições na Legislação”. Ele comentou que “é um bom debate a partir de especialistas e juízes onde podem sugerir eventuais mudanças e adequamentos”.O ministro salientou a perspectiva de crescimento vislumbrada no país. “Somos um pais em desenvolvimento intenso e temos que respeitar o meio ambiente sem comprometer o desenvolvimento sustentável”, analisou.O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mattos, disse que o Encontro é um “grande debate com os juízes” onde temas como a mudança climática será abordado. “Vamos analisar o direito de propriedade e a proteção do meio ambiente. Onde cada um pode ser aplicado”, explicouPaulista, mas atuando como juiz no Espírito Santo, Fernando Mattos acredita que é um “tema atual” a discussão do evento. “Precisamos avançar na Legislação”, avisou.