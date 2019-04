Jovens são presos quando roubavam bar em Muriú Fato ocorreu na noite da sexta-feira e acusados foram presos por policiais militares.

Policiais militares prenderam dois jovens na sexta-feira (20) à noite na praia de Muriú, no litoral Norte, quando furtavam um bar.



João Florêncio Rodrigues Júnior, o "João Bocão", 22, e Rafael Borges da Silva, conhecido como "Rafinha", 18, foram as pessoas detidas.



Segundo informações de um agente da delegacia de plantão da zona Norte, os acusados tiraram as telhas do bar, entraram no estabelecimento e pegaram várias garrafas de bebidas alcóolica.



No momento da fuga, policiais que estavam na região perceberam e os prenderam em flagrante. Em seguida, os dois foram levados à plantão zona Norte para serem autuados pelo roubo.