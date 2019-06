Benes Leocádio será candidato único na disputa da Femurn Prefeito de Lajes ocupará a vaga de Robenílson Ferreira devido ao consenso entre os demais prefeitos.

O prefeito de Lajes, Benes Locádio (PP), será o próximo presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn). Os prefeitos que tinham a intenção de disputar o pleito chegaram a consenso e decidiram que Leocádio será o candidato, com Jaime Calado (PR), prefeito de São Gonçalo do Amarante, como vice-presidente.



Anteriormente, havia a possibilidade de que os prefeitos de São Gonçalo, Lajes, e ainda o de Janduís, Salomão Gurgel (PT), disputassem a sucessão de Robenílson Ferreira, agora ex-prefeito de Bento Fernandes. Contudo, Leocádio e Calado, recebendo o apoio de Robenílson, firmaram a chapa e Salomão, sem respaldo para sua candidatura, acabou cedendo – mesmo preferindo que houvesse mais de um nome na disputa.



De acordo com o prefeito de Janduís, o debate entre outras chapas seria importante para a conscientização dos demais prefeitos sobre a necessidade do fortalecimento do municipalismo.



“Eu queria o debate, mas não consegui viabilizar. Concordei em entrar na chapa sob o compromisso de que criaremos uma pauta para o fortalecimento do municipalismo aqui no estado”, explicou Salomão Gurgel.



O edital da eleição para a Fermurn será publicado no Diário Oficial do Estado do sábado (10), cinco dias antes da votação, que ocorre no dia 15 de janeiro na sede da Femurn em Natal.