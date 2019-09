Aumento do salário mínimo anima comércio Passado o período de férias, empresários recebem com otimismo o novo salário mínimo.

O novo salário mínimo que será votado nos próximos dias é uma das esperanças dos empresários norte-rio-grandenses para aquecer o comércio, passado o período de compras do final do ano.



Aliado ao aumento, o governo federal decidiu antecipar a medida de abril para março, como uma das alternativas de amenizar a crise. O economista e superintende da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Natal, Adelmo Freire, acredita que a antecipação será benéfica para a classe empresarial. “A injeção do aumento no salário mínimo movimentará a economia através do maior consumo nas lojas”, afirma.



Com o aumento, o salário mínimo deve passar de R$ 415,00 para R$ 465,00. O salário comercial também deve aumentar proporcionalmente, passando de R$ 465,00 para R$ 480,00 nos próximos meses.