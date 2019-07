Distribuidora de gás aposta no aumento do consumo de gás natural

Cedida Possíveis benefícios para consumidores de GNV: além da redução no preço, descontos no IPVA.

A Abegás pretende incrementar a compra do gás natural através de desconto no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A Potigás vem estudando com o governo do estado a redução de 50% no valor do imposto para os veículos que utilizem o combustível."Isto é estudo que ainda será apresentado à governadora Wilma de Faria, iremos marcar uma audiência para apresentar a proposta e depois ela tomará a decisão", afirma Nelson Freire, diretor da Potigás.Outros estados do Brasil, como o Rio de Janeiro e São Paulo, já têm descontos no IPVA de carros a gás, de 60% e 30% respectivamente.