Wilma de Faria se reúne com Lula para tentar diminuir desigualdades regionais

Luana Ferreira Wilma de Faria: em audiência individual, ela pedirá mais pressa na construção do aeroporto.

Ainda hoje (27), os secretários estaduais antecipam a discussão com os ministros de cada pasta do governo federal, com foco na redução da mortalidade infantil, do analfabetismo, da agricultura familiar, e do registro civil.O compromisso durará todo o dia. A partir das 10h, os governadores se encontram com os ministros, entre eles os responsáveis pela Educação, Saúde, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social, Secretaria de Relações Internacionais do Agro-negócio e Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Às 17h eles serão recebidos pelo presidente Lula.A governadora também terá uma audiência a sós com o presidente. “Pediremos maior rapidez na construção do aeroporto (de São Gonçalo do Amarante) e da refinaria (Clara Camarão) e outras obras das emendas parlamentares que a gente quer liberação imediata”, antecipou.