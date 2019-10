Governo assina convênios de R$ 138 milhões para Educação Até 2011, o programa investirá recursos da ordem de R$ 900 milhões aos estados e municípios que ofertam educação profissional no país.

A governadora Wilma de Faria assinou nesta semana, durante encontro com o presidente Lula, em Brasília, convênios no valor de R$ 138 milhões com o Ministério da Educação para serem investidos nos ensinos fundamental e médio.



Deste total, R$ 58 milhões já foram empenhados, ou seja, estão à disposição imediata do Estado e serão aplicados em ações como a capacitação de professores, compra de equipamentos, reforma e ampliação de escolas, contrução de bibliotecas e implantação de novos cursos profissionalizantes.



Segundo o secretário estadual de Educação, Ruy Pereira, que participou da solenidade, em Brasília, foram assinados dois convênios com o Governo do Estado.



O primeiro, no valor de R$ 54 milhões, é do Plano de Ações Articuladas (PAR), que prevê investimentos entre os anos de 2007 e 2011 no ensino fundamental. “Desse total, R$ 19 milhões já foram empenhados e com isso temos condições de dar continuidade às ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino fundamental”, afirma o secretário.



O segundo convênio, de R$ 84 milhões, integra o Programa Brasil Profissionalizado, dos quais R$ 39 milhões já estão empenhados. Até 2011, o programa investirá recursos da ordem de R$ 900 milhões aos estados e municípios que ofertam educação profissional no país.



A intenção do Governo do Estado é implantar 154 cursos técnico-profissionalizantes em escolas da rede pública. Os recursos também subsidiarão a ampliação de escolas e a implantação de bibliotecas, entre outras ações.