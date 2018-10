Assembléia Legislativa discute criação e manutenção de bibliotecas “Leitura Literária: Garantia de acesso nas escolas do Rio Grande do Norte” foi o tema da audiência pública, iniciada às 9h.

Uma pesquisa feita no início de 2008 pelo Instituto de Desenvolvimento da Educação (IDE) em 74 escolas - 71 de Natal e três de Parnamirm - revela que apenas quatro delas, duas das quais em Parnamirim, têm as condições necessárias para a promoção da leitura. Em 24 escolas sequer existem bibliotecas.



Na manhã desta quarta-feira (19), representantes da cultura local reivindicaram recursos para as bibliotecas durante audiência pública com o tema "Leitura Literária: Garantia de acesso nas escolas do Rio Grande do Norte”.



Na abertura, o presidente da Assembléia, Robinson Faria, defendeu que apesar a dificuldade de acesso à educação ser um problema nacional, “o RN precisa e pode avançar”.



“O número de leitores está caindo, sendo as crianças de até 10 anos de idade as mais efetivas”, declarou o deputado.



A diretora do IDE, Cláudia Santa Rosa, destacou a necessidade de mais bibliotecas pela importância da leitura na formação do individuo e pediu a criação de novos espaços para a leitura no Estado.



“Vinte e oito municípios potiguares não têm bibliotecas públicas. É a quarta pior colocação nos estados brasileiros”, lamenta.



O presidente da Fundação José Augusto, Crispiniano Neto, explicou que foram pedidos R$ 2,5 milhões ao governo do Estado para modernizar a Biblioteca Câmara Cascudo e defendeu o projeto.